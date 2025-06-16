МИД РФ допустил перезагрузку отношений с Европой при смене антироссийского курса

Перезагрузка отношений между Россией и европейскими странами возможна только при условии отказа от антироссийской политики и смены политического курса в этих государствах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью проекту «ЕврАзимут».

По словам Захаровой, перспективы налаживания диалога зависят от появления в Европе лидеров, готовых отказаться от санкционного давления, поставок вооружений Украине и конфронтационного подхода.