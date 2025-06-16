МИД РФ допустил перезагрузку отношений с Европой при смене антироссийского курса
Перезагрузка отношений между Россией и европейскими странами возможна только при условии отказа от антироссийской политики и смены политического курса в этих государствах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью проекту «ЕврАзимут».
По словам Захаровой, перспективы налаживания диалога зависят от появления в Европе лидеров, готовых отказаться от санкционного давления, поставок вооружений Украине и конфронтационного подхода.
Она подчеркнула, что такие изменения возможны лишь в случае, если политики будут ориентированы на интересы собственных граждан, а не на конфронтацию с Россией.
Дипломат указала, что Москва готова к взаимодействию на основе принципов суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела, а также уважения интересов сторон. При этом она подчеркнула, что любые контакты должны строиться на паритетных началах, без давления, ультиматумов и односторонних уступок, к которым, по ее словам, прибегают действующие европейские элиты, передает «Радиоточка НСН».
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