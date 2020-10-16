Германия передаст членам ОЗХО доклад по инциденту с Навальным

Британия отмечает, что приветствует решение Германии и совместно с другими странами будет работать, «чтобы это больше не повторилось».

Российский оппозиционер Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске после экстренной посадки самолёта. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Омские медики диагностировали у политика нарушение обмена веществ, их немецкие коллеги заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». ОЗХО опубликовала свой доклад, в котором указала, что вещество принадлежит группе отравляющих средств, но не значится в списке запрещённых. Россия запросила у Германии подробности исследований биомаркеров Навального.

