МИД РФ дал оценку приглашения Тихановской в Брюссель
19 сентября 202017:58
Отход Брюсселя от заявлений об отсутствии геополитики в ситуации с Белоруссией и вмешательство во внутренние дела республики – так расценивают в российском МИД действия Совбеза ООН в отношении Светланы Тихановской, которую пригласили на встречу министров иностранных дел стран Евросоюза, сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий
Ранее стало известно, что Тихановская выступит на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 21 сентября. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина.
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19 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru