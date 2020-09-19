МИД РФ дал оценку приглашения Тихановской в Брюссель

Отход Брюсселя от заявлений об отсутствии геополитики в ситуации с Белоруссией и вмешательство во внутренние дела республики – так расценивают в российском МИД действия Совбеза ООН в отношении Светланы Тихановской, которую пригласили на встречу министров иностранных дел стран Евросоюза, сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий

Ранее стало известно, что Тихановская выступит на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 21 сентября. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина.

