МИД РФ дал оценку действиям Азербайджана после сбитого Ми-24

В МИД также положительно оценили готовность Баку предпринять оперативное расследование этого данного инцидента и привлечь к ответственности виновных в гибели российских военных. Азербайджан также принес извинения и заявил о готовности выплатить компенсацию. Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов направил российскому министру обороны Сергею Шойгу письмо с соболезнованиями по поводу происшествия.

В Минобороны ранее заявили, что вертолет Ми-24, летевший в сопровождении колонны 102-й российской военной базы, был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) в небе над Армении. Отмечается, что вертолет находился в стороне от зоны боевых действий. В результате авиакатастрофы два члена экипажа погибли, один был госпитализирован, его состояние оценивается как средней тяжести.

Также ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он выразил сожаление, что эскалация конфликта в Карабахе стала причиной столь печальных событий.





