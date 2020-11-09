«Боевики просачиваются». В Госдуме сравнили ситуацию в Сирии и Карабахе
Депутат и ветеран «Альфы» рассказали в эфире НСН, как разбитые в Сирии группировки террористов расползаются по всему миру.
Президент России Владимир Путин заявил в разговоре с сирийским лидером Башаром Асадом, что в арабской республике заметно снизился уровень насилия и налаживается мирная жизнь. По его словам, благодаря слаженной работе России, Ирана и Турции в Сирии «фактически ликвидирован» очаг международного терроризма.
Депутат Госдумы, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН согласился с заявлением президента, что подавляющее большинство террористов в Сирии уничтожено.
«Конечно, ВКС России и другим родам войск удалось заглушить пожар и уничтожить очаг терроризма в Сирии. Но единичные группировки, наверное, еще есть. Однако говорить о той масштабности, которая была ранее, уже не приходится», - сказал он.
Вместе с тем парламентарий обратил внимание на сообщения о появлении боевиков в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе.
«Россия и другие государства стараются не допустить террористов в Карабах, но боевики все равно просачиваются небольшими группами. Это может породить некие риски для возникновения террористической угрозы», - заявил депутат.
В свою очередь, президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН также согласился, что основное ядро «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) уничтожено в Сирии, но это еще не конец.
«Вызывает настороженность то, что происходит потом. Если верить тому, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одним движением пальца перевел 300-500 боевиков из Сирии в Карабах воевать на стороне Азербайджана, то это говорит о том, что большое количество боевиков не ликвидированы. Как организованная сила терроризм в Сирии больше не существует, но разбросанные и разбитые части расползлись по всему миру и, к сожалению, это сулит большие проблемы для всех», - предупредил ветеран «Альфы».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в Нагорный Карабах с Ближнего Востока прибыли террористы. По ее словам, сейчас идёт переброска на Южный Кавказ боевиков-джихадистов из международных террористических организаций. Захарова отметила, что российский МИД обеспокоен ситуацией, так как в перспективе появление боевиков в Карабахе может спровоцировать создание «нового террористического анклава».
Накануне Минобороны Азербайджана и президент страны Ильхам Алиев заявили о взятии под контроль города Шуша. Военные НКР признали, что были вынуждены оставить город. Теперь Вооружённые силы Азербайджана подступают к столице НКР Степанакерту, а само существование непризнанной республики становится под угрозу.
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