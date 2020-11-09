«Боевики просачиваются». В Госдуме сравнили ситуацию в Сирии и Карабахе

Вместе с тем парламентарий обратил внимание на сообщения о появлении боевиков в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе.

«Россия и другие государства стараются не допустить террористов в Карабах, но боевики все равно просачиваются небольшими группами. Это может породить некие риски для возникновения террористической угрозы», - заявил депутат.

В свою очередь, президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН также согласился, что основное ядро «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) уничтожено в Сирии, но это еще не конец.

«Вызывает настороженность то, что происходит потом. Если верить тому, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одним движением пальца перевел 300-500 боевиков из Сирии в Карабах воевать на стороне Азербайджана, то это говорит о том, что большое количество боевиков не ликвидированы. Как организованная сила терроризм в Сирии больше не существует, но разбросанные и разбитые части расползлись по всему миру и, к сожалению, это сулит большие проблемы для всех», - предупредил ветеран «Альфы».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в Нагорный Карабах с Ближнего Востока прибыли террористы. По ее словам, сейчас идёт переброска на Южный Кавказ боевиков-джихадистов из международных террористических организаций. Захарова отметила, что российский МИД обеспокоен ситуацией, так как в перспективе появление боевиков в Карабахе может спровоцировать создание «нового террористического анклава».

Накануне Минобороны Азербайджана и президент страны Ильхам Алиев заявили о взятии под контроль города Шуша. Военные НКР признали, что были вынуждены оставить город. Теперь Вооружённые силы Азербайджана подступают к столице НКР Степанакерту, а само существование непризнанной республики становится под угрозу.

