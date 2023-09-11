МИД РФ: Более 600 тысяч въездных виз выдано иностранцам за 8 месяцев 2023 года

Свыше 600 тысяч въездных виз выдали российские консульские учреждения иностранцам за восемь месяцев 2023 года. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

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Она отметила, что такой показатель в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Захарова напомнила, что появился и такой тип документа, как электронное разрешение на въезд. По ее словам, его популярность будет расти.

Ранее, 11 сентября, министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе Восточного экономического форума сообщил, что Россия предложила пяти странам, в том числе Саудовской Аравии и Малайзии, полностью отменить туристические визы. По его словам, Москва развивает тему перехода к безвизу с государствами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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