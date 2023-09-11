МИД РФ: Более 600 тысяч въездных виз выдано иностранцам за 8 месяцев 2023 года

Она отметила, что такой показатель в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Захарова напомнила, что появился и такой тип документа, как электронное разрешение на въезд. По ее словам, его популярность будет расти.

Ранее, 11 сентября, министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе Восточного экономического форума сообщил, что Россия предложила пяти странам, в том числе Саудовской Аравии и Малайзии, полностью отменить туристические визы. По его словам, Москва развивает тему перехода к безвизу с государствами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, передает «Радиоточка НСН».

