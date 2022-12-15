МИД РФ анонсировал новую концепцию внешней политики России
Директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин заявил, что министерство может обнародовать новую концепцию внешней политики России уже в начале будущего года, сообщает РИА Новости.
Выступая на конференции «Дипломатия в современном мире: оценки, вызовы, перспективы» он отметил, что документ может быть выпущен и обнародован «если не будет никаких форс-мажорных ситуаций».
По его словам, документ был принципиально одобрен ещё в январе, однако из-за изменившейся ситуации было принято решение продолжить работу и учесть новые моменты.
«Мы исходим из того, что многое, что там будет сказано, будет предвосхищать нашу внешнеполитическую линию в ближайшие четыре-шесть лет с тем, чтобы наши иностранные партнёры, друзья, оппоненты могли понимать, куда мы собираемся «крутить педали» в ближайший период, и не говорить, как некоторые пытаются, что российская политика непредсказуема», — заключил Дробинин.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в телефонном интервью агентству Bloomberg выступил за полную изоляцию России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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