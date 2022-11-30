Глава департамента МИД РФ заявил о «зиме» в отношениях с США

«Зима» в отношениях между Россией и США не способствует стратегическому диалогу с Вашингтоном. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в интервью РИА Новости.

В МИД назвали условия для диалога с США по стратегической стабильности

Ранее временная поверенная в делах США в РФ Элизабет Руд заявляла, что американская сторона ждет возможности возобновить прерванный из-за ситуации вокруг Украины диалог с Москвой по стратегической стабильности, напоминает РИА ФАН. В свою очередь Ермаков отмечал, что США необходимо «дозреть» до серьезного разговора.

По словам дипломата, он не видит смысла спекулировать о том, «когда подобное "дозревание" в Вашингтоне могло бы произойти».

«Отмечу лишь, что сейчас "зима" не только за окном, но и в наших отношениях с США, а такое время года, как известно, не благоприятствует процессам роста и созревания», — подчеркнул Ермаков.

Ранее дипломат заявил, что реальный диалог с США по стратстабильности возможен только при наличии адекватного партнера с другой стороны, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СШАМИД РФ
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