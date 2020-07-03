Телеграм поправил Конституцию и пояснил NYT за талибов

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1 июля состоялся основной день голосования по внесению поправок в Конституцию России. После обработки 100% протоколов в ЦИК сообщили, что за внесение изменений в Основной закон проголосовали 77,92% избирателей, против – 21,27%. Явка составила 67,97%.

«Выборный» отмечает, что показатели явки и голосов в поддержку поправок снимают любые вопросы об их легитимности:

«Одним из самых главных вопросов этого плебисцита последние несколько недель была явка – поскольку именно этот процент отражает заинтересованность граждан страны в изменениях в основном законе России и придает решениям по поправкам легитимность. Явка составила 67,97% от всех имеющих право голосовать граждан РФ. Цифра эта, к слову, сопоставима (и превышает) с явкой избирателей на последние президентские выборы. Так что споры о легитимности именно с точки зрения массового волеизъявления граждан отпадают сами собой. <…> Процент проголосовавших "за", кстати, по некоторым сведениям, практически рекордный для российских выборов федерального уровня».

«Всевидящее око» объясняет, за что голосовали избиратели, поддержавшие поправки:

«С точки зрения редакции Ока, пока что точнее всего по голосованию о поправках в Конституцию высказался Дмитрий Песков: "По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину". Ну, в общем, да, именно он и состоялся. При том, что есть вполне конкретные поправки – мало кто из избирателей может в полной мере оценить их стратегические последствия. Да и не должны, этим должны были эксперты, занимающиеся разработкой поправок, заниматься. Стратегическое прогнозирование – штука для специалистов. А не будучи таким специалистом без доверия, голосуя за принятие поправок, не обойтись. "Хоть я и не специалист по конституционному праву и могу не понимать всех тонкостей принимаемых поправок, но доверяю вашему решению", – примерно так можно расшифровать голосование "за"».

«Тезис» комментирует высокую явку:

«Убедить столько людей прийти на участки во время лета, дачного сезона, после карантина и во время нестабильной эпидемиологической ситуации? Это невероятный результат. Для патриотов сегодня – это еще один День Победы, уже третий в этом году. Трамп обещал своим сторонникам, что они "устанут побеждать", когда его изберут, но побеждаем пока мы. Новая Конституция, 75-летие Подвига Народа, переломанный хребет коронавирусной эпидемии. Добавить сюда же спасенную от развала экономику, с которым столкнулось полмира – и вы поймете, почему люди поддерживают власть, поддерживают Путина, поддерживают новую – НАШУ Конституцию».

Более миллиона избирателей Москвы и Нижегородской области голосовали в электронном формате. Явка на онлайн-голосование составила 93,02% от зарегистрировавшихся. «Доктор прописал» видит большой потенциал развития интернет-технологий в избирательном процессе:

«Те, кто не верил в успех электронного голосования, недооценили наших людей. Россияне полюбили интернет-технологии, разбираются в них и доверяют. Комфорт, удобство и безопасность голосования онлайн несравнимы с традиционным походом на участок. Похоже, пирожки и балалайки перед избирательными участками уходят в прошлое. То, что жители нашей страны предпочитают решать важные вопросы онлайн, стало свершившимся фактом».

Доля участников электронного голосования, поддержавших поправки, оказалась меньше, чем в целом по стране. Так, в Москве на онлайн-голосовании поддержали поправки 62,33%, не поддержали – 37,67%. В Нижегородской области за проголосовали 59,69%, против – 40,31%. В этой связи «Выборка» отмечает, что оппозиция сильно ошибалась, когда утверждала, что электронное голосование станет инструментом фальсификаций:

«Электронное голосование дает несколько больший, но не критический процент "нет". Нет ни одного свидетельства о том, что голоса, отданные в интернете, были каким-то образом фальсифицированы. Все сообщения о возможных подтасовках были либо опровергнуты, либо устранены. Более того, оппозиция, которая активна в интернете больше, чем в оффлайне, наоборот должна поддерживать онлайн-голосование, поскольку оно легче дается именно тем, кто является их аудиторией. Да и в целом это крайне удобный инструмент, который, вероятно, в дальнейшем будет применяться на выборах любого уровня».



