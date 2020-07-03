Телеграм поправил Конституцию и пояснил NYT за талибов
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Принятие поправок к Конституции
1 июля состоялся основной день голосования по внесению поправок в Конституцию России. После обработки 100% протоколов в ЦИК сообщили, что за внесение изменений в Основной закон проголосовали 77,92% избирателей, против – 21,27%. Явка составила 67,97%.
«Выборный» отмечает, что показатели явки и голосов в поддержку поправок снимают любые вопросы об их легитимности:
«Одним из самых главных вопросов этого плебисцита последние несколько недель была явка – поскольку именно этот процент отражает заинтересованность граждан страны в изменениях в основном законе России и придает решениям по поправкам легитимность. Явка составила 67,97% от всех имеющих право голосовать граждан РФ. Цифра эта, к слову, сопоставима (и превышает) с явкой избирателей на последние президентские выборы. Так что споры о легитимности именно с точки зрения массового волеизъявления граждан отпадают сами собой. <…> Процент проголосовавших "за", кстати, по некоторым сведениям, практически рекордный для российских выборов федерального уровня».
«Всевидящее око» объясняет, за что голосовали избиратели, поддержавшие поправки:
«С точки зрения редакции Ока, пока что точнее всего по голосованию о поправках в Конституцию высказался Дмитрий Песков: "По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину". Ну, в общем, да, именно он и состоялся. При том, что есть вполне конкретные поправки – мало кто из избирателей может в полной мере оценить их стратегические последствия. Да и не должны, этим должны были эксперты, занимающиеся разработкой поправок, заниматься. Стратегическое прогнозирование – штука для специалистов. А не будучи таким специалистом без доверия, голосуя за принятие поправок, не обойтись. "Хоть я и не специалист по конституционному праву и могу не понимать всех тонкостей принимаемых поправок, но доверяю вашему решению", – примерно так можно расшифровать голосование "за"».
«Тезис» комментирует высокую явку:
«Убедить столько людей прийти на участки во время лета, дачного сезона, после карантина и во время нестабильной эпидемиологической ситуации? Это невероятный результат. Для патриотов сегодня – это еще один День Победы, уже третий в этом году. Трамп обещал своим сторонникам, что они "устанут побеждать", когда его изберут, но побеждаем пока мы. Новая Конституция, 75-летие Подвига Народа, переломанный хребет коронавирусной эпидемии. Добавить сюда же спасенную от развала экономику, с которым столкнулось полмира – и вы поймете, почему люди поддерживают власть, поддерживают Путина, поддерживают новую – НАШУ Конституцию».
Более миллиона избирателей Москвы и Нижегородской области голосовали в электронном формате. Явка на онлайн-голосование составила 93,02% от зарегистрировавшихся. «Доктор прописал» видит большой потенциал развития интернет-технологий в избирательном процессе:
«Те, кто не верил в успех электронного голосования, недооценили наших людей. Россияне полюбили интернет-технологии, разбираются в них и доверяют. Комфорт, удобство и безопасность голосования онлайн несравнимы с традиционным походом на участок. Похоже, пирожки и балалайки перед избирательными участками уходят в прошлое. То, что жители нашей страны предпочитают решать важные вопросы онлайн, стало свершившимся фактом».
Доля участников электронного голосования, поддержавших поправки, оказалась меньше, чем в целом по стране. Так, в Москве на онлайн-голосовании поддержали поправки 62,33%, не поддержали – 37,67%. В Нижегородской области за проголосовали 59,69%, против – 40,31%. В этой связи «Выборка» отмечает, что оппозиция сильно ошибалась, когда утверждала, что электронное голосование станет инструментом фальсификаций:
«Электронное голосование дает несколько больший, но не критический процент "нет". Нет ни одного свидетельства о том, что голоса, отданные в интернете, были каким-то образом фальсифицированы. Все сообщения о возможных подтасовках были либо опровергнуты, либо устранены. Более того, оппозиция, которая активна в интернете больше, чем в оффлайне, наоборот должна поддерживать онлайн-голосование, поскольку оно легче дается именно тем, кто является их аудиторией. Да и в целом это крайне удобный инструмент, который, вероятно, в дальнейшем будет применяться на выборах любого уровня».
Перспектива многодневного голосования на выборах
На этой неделе все обсуждали предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко распространить практику многодневного голосования на все выборы. Спикер Совфеда подчеркнула, что этот вопрос требует широкого обсуждения и, в случае положительного решения, внесения изменений в выборное законодательство.
«Мюсли вслух» считают инициативу полезной:
«Как сообщила ЦИК РФ, явка за первые 6 дней голосования составила 55,22%. <…> Как видим, многодневное голосование оказалось очень удобным для избирателей. Поэтому предложение Валентины Матвиенко разрешить недельное голосование на всех проводимых в стране выборах выглядит практичным и разумным. Хотя и создает множество технических вопросов, требующих законодательного решения. Например, как быть с "днем тишины" и с запретом на агитацию в день выборов, если голосование продолжается неделю?»
«Номенклатура» убеждена, что реализация инициативы поможет усилить участие граждан в политических процессах:
«Впервые опробованная практика проведения голосования в течение недели очень вероятно будет распространена и на другие типы выборов. <…> Несомненно, расширяться будет и практика электронного голосования, которую также опробовали на общероссийском голосовании вслед за праймериз "Единой России". Проблема повышения явки избирателей стоит остро не первый год, и такие нововведения позволят постепенно повысить участие населения в электоральных процедурах, что крайне важно с точки зрения легитимности выборов всех уровней, а также развития политической грамотности и гражданского самосознания».
«Мейстер» находит инициативу спорной:
«Вопрос, без сомнения, неоднозначный и прямо-таки обреченный вызывать споры: как обеспечить наблюдение на выборах, продолжающихся неделю? безопасно ли хранение неподсчитанных бюллетеней в помещениях избиркомов в течение этой недели? и все такое прочее. Однако столь же несомненно, что избирателям удобнее иметь в своем распоряжении не один, а несколько дней для волеизъявления, и что благодаря этой опции явка повышается. А это веские аргументы, ведь выборы проводятся для избирателей, а не для кандидатов и партий».
«Политген» предлагает сроки многодневного голосования:
«Давайте сделаем ЕНГ (единую неделю голосования) начиная с 1 сентября. Очень удобно, когда родители ведут детей в школу и заодно голосуют. Тем более что концепция "на выборы как на праздник" тоже применяется повсеместно и в целом одобряется. День знаний станет еще и днем выборов».
«Темник» сомневается в целесообразности предложенной инициативы:
«Перенос практики многодневного голосования с эксклюзивной акции на конкурентные выборы грозит непредсказуемыми последствиями. Правила игры поменяются, нарушатся "динамические стереотипы" политтехнологий, затронутся интересы множества стейкхолдеров (региональные избиркомы, губернаторские администрации и т. д.). Также возникнут вопросы к легитимности многодневного голосования вне контекста эпидемиологической необходимости».
Открытие мемориала Советскому солдату подо Ржевом
Во вторник Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала в Тверской области. Мемориал, созданный по инициативе ветеранов на народные пожертвования, представляет собой бронзовую скульптуру высотой 25 метров.
«Голос Мордора» пишет о художественной ценности мемориала:
«Памятник на Ржевском мемориале, по-моему, один из самых лучших памятников, что были со созданы с окончания Великой Отечественной. Пронзительный, строгий. Просто смотрите и молчите».
«АДЕКВАТ» отмечает, что открытия мемориала давно ждали:
«Ржевский мемориал, наверное, самый долгожданный из множества военных памятников. Сталинград, Курск, Москва, Ленинград, Крым – все записано и увековечено, а вот "русский Верден" своего места памяти, не считая разрозненных типовых обелисков и пирамидок над братскими могилами, до сих пор не имел. Сотни тысяч павших, полтора года непрерывных боев в стиле Первой мировой, когда кровью тысяч человек оплачивали очередную пару сотен метров вперед/назад – это заслуживает памяти. Хорошо, что в итоге его построили».
Перед церемонией открытия мемориала Путин, стоя на фоне памятника Советскому солдату, обратился к гражданам России с призывом проголосовать и выразить свое отношение к поправкам к Конституции. «ОКОЛОКРЕМЛЯ» считает это символичным:
«Эмоциональное обращение Владимира Путина к россиянам у мемориала Советскому солдату подо Ржевом дает повод еще раз поразмыслить над такими категориями как суверенитет, историческая правда и патриотизм. <…> Общество и государство влияют друг на друга, формируя контуры национальной идентичности. Мы видим, что россияне действительно уважают память о Великой Отечественной войне, считая ее главным событием ХХ века. Одновременно с этим главными причинами для гордости сегодня можно считать присоединение Крыма и Олимпиаду. Успешность больших проектов можно назвать "посткрымским консенсусом", который некоторые политаналитики считают явлением уходящим. Однако вопреки представлениям части "креативного класса", его потенциал далеко не исчерпан, а "государственные" ценности до сих пор в сознании россиян синонимичны с общественными».
Часть либеральной оппозиции отреагировала на открытие мемориала глумлением. В частности, скандал вызвала публикация издания «Медуза», автор которой сравнил мемориал Советскому солдату с дементором из цикла книг о Гарри Поттере. «Popovrtr» пытается представить, какие последствия подобная публикация повлекла бы в других странах:
«Что бы сделали в Израиле с изданием, которое опубликовало мемасик на мемориал Яд ва-Шем? Что бы сделали в Венгрии с медиа, которое глумится над памятником "Обувь на берегу"? Что бы сделали в Латвии с сайтом, который издевается над мемориалом "Бикерниекский лес"? Что бы сделали в Японии с теми СМИ, кто ржет над "Пламенем Мира"? Что бы сделали в Италии с авторами карикатур на памятник Героям сопротивления в Вероне? Как минимум – полное общественное презрение и бойкот. Наверняка большой штраф. И, конечно, в каждой из этих стран крепко бы подумали о том, продлевать ли лицензию "шутникам"».
Журналист Роман Голованов пишет, что глумление над мемориалом – это лучшее свидетельство того, насколько необходима конституционная поправка о сохранении исторической памяти:
«Почему поправки нужны? Сама жизнь ответила на этот вопрос. <…> Историческая правда. На этой полянке вражина особенно оттянулась. Загрузили Мюллера и Власова на сайт "Бессмертного полка". Навальный и его команда записали ветерана войны Игната Артеменко в расстрельные списки "предателей". А что творилось из-за памятника красноармейцам подо Ржевом… Такой шабаш видела только Лысая гора. В чем главная подлянка? Бьют-то они не по взрослым людям, которые знают ответ на вопрос: "Что такое хорошо? А что такое плохо?" Под ударом как раз "крошка-сын". Ему сейчас 15 лет. Он вырастет. Ему придется искать правду. Среди этой лжи и пролитых слез над убитыми фашистами под Сталинградом. Это пока все крики противников выглядят, как марш шестой палаты. Через 20-30 лет вопросы истории и традиционных ценностей станут острее опасной бритвы».
New York Times обвинила Москву в подкупе талибов для убийства военнослужащих США
Газета New York Times со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах США сообщила, что якобы российская военная разведка платила боевикам запрещенного в РФ движения «Талибан» за то, чтобы они убивали в Афганистане американских военных. В Белом доме и Пентагоне сообщили, что американская разведка знала о таких слухах и проверяла их, но не нашла им подтверждения. МИД РФ и официальный представитель «Талибана» назвали эту информацию вымыслом. Тем не менее, соперник Дональда Трампа на президентских выборах, вероятный кандидат от Демпартии Джо Байден, обвинил действующего президента в сокрытии информации, бездействии и предательстве интересов американских военнослужащих.
«Санкции. Экспертиза» пишет о том, чем скандал может обернуться для России:
«Сенатор-демократ Боб Менендес предлагает оперативно зафиксировать санкции в оборонном бюджете 2021 года. Среди мер: блокирование активов В.В. Путина, С.К. Шойгу, близких к "режиму" олигархов, санкции против оборонных предприятий. В посыле Менендеса много антитрамповского. Пафос его идеи в том, чтобы сдержать "агрессию Кремля", когда действующий президент этого сделать не может. То есть это внутренняя история. Но она получает быструю раскрутку. Правда никого уже не волнует. Вероятность появления законопроектов, причем сразу нескольких, высока. Попытки протащить их через оборонный бюджет тоже будут серьезными. Впрочем, санкции против российской оборонки действуют уже давно. Меры против военных и силовиков обычно им никакого вреда не наносят. Но шума будет много».
«338» соглашается, что это история не про Россию, а про американскую предвыборную гонку:
«История с большой долей вероятности к России отношения не имеет. И Россия опять же как добавочная стоимость там идет. Читаем между строк вчерашнюю публикацию в НЮТ, где приплетен отец убитого капрала-морпеха-сторонника республиканцев и Трампа в частности. А там говорится то же, что и раньше: ветераны, поддерживавшие Трампа в афганских делах, включая постепенный вывод войск, отвернулись от 45 Президента, недвусмысленно задавая вопрос "кто предатель?" <…> Таким образом, "русское гру платит талибам за убийство американских солдат" – один из элементов долгой предвыборной игры, который нацелен на рассеивание ядерного (ветераны) электората республиканцев и Трампа в частности. Это их игра, по итогам которой извиняться за безосновательные набросы на другие страны, конечно же, никто не будет».
«Россия в глобальной политике» отмечает, что американская пресса явно переоценила предполагаемые услуги талибов:
«По представлениям New York Times, почерпнутым от анонимных спецслужб, деньги "Талибану" перекачиваются гигантские – якобы только у какого-то конкретного злодея были изъяты полмиллиона долларов, и они как раз те самые. В общем, получается, что переплачивали за американские головы совершенно безбожно. Как любит говорить Трамп, на которого все это теперь обрушивают, "bad deal"».
«Breeg Time» находит претензии к России абсурдными:
«Вершина лицемерия. Американцы, которые де-факто СОЗДАЛИ Талибан, де-юре создали Аль Каиду, вооружающие радикальных исламистов в Афганистане для борьбы с русскими, хотят наказать Россию за "сговор" с талибами для того, чтобы те убивали американцев».
«ManzaL» считает, что был бы Трамп поучтивее с председателем Палаты представителей Конгресса, представительницей Демпартии Нэнси Пелоси – глядишь, и России не пришлось бы отдуваться за их взаимную неприязнь:
«От бессилия досрочно отлучить нынешнего хозяина Белого дома от власти они [демократы] продолжают тиражировать "предательство Трампом" американских военных в Афганистане – логическое продолжение вмешательства русских в президентские выборы 2016 года. Это значит, что читателям The New York Times еще предложат отведать порцию развесистой клюквы под названием "боевики на фрилансе", ведь под соусом из махровой русофобии гораздо сподручней и дальше дискредитировать президента. <…> Стоит отметить, что Россия то и дело оказывается между демократическим молотом и республиканской наковальней, хотя виноват в данном случае даже не "Талибан" (запрещенная в РФ организация) и не "эти злые русские", а хамское поведение господина Трампа, когда тот проигнорировал приветствие спикера Палаты представителей перед своим обращением к Конгрессу. Вот пожал бы руку Нэнси (а еще лучше картинно поцеловал), и, возможно, прослыл бы "джентльменом", а не "предателем"».
В Гонконге вступил в силу закон о нацбезопасности
Согласно закону, в бывшей британской колонии, а ныне специальном административном районе Китая будет действовать Комитет нацбезопасности, находящийся в прямом подчинении Пекина. Закон, направленный на предотвращение сепаратизма и сговора с иностранными силами, предусматривает пожизненное заключение для тех, чьи действия направлены на подрыв власти. В Гонконге встретили закон массовыми протестами.
«Ватфор | Автострадный think tank» отмечает, что Пекин удачно выбрал время для принятия закона:
«Китай под шумок ввел в действие на территории Гонконга Резолюцию о национальной безопасности – по сути сделав то, против чего протестовал Гонконг весь прошлый год: резолюция содержит положения об экстрадиции из Гонконга в Китай, которые в результате протестов местные гонконгские власти принимать отказались. Китайцы имплементировали резолюцию в обход Законодательного совета Гонконга. Момент выбран удачный: Америке не до этого, все специалисты по майданам в три смены трудятся дома в Штатах, да и сама тема с гонконгскими протестами давно протухла, всем надоела и не вызовет уже такой широкой международной поддержки. Более того, из-за принятия Китаем резолюции еще в мае администрация Трампа лишила Гонконг торговых льгот, а значит, под угрозой идущие через город финансовые потоки из Китая на запад и наоборот. Да, не удивляйтесь, это логика Трампа. Китай виноват в домашнем насилии над Гонконгом, но накажем мы за это Гонконг».
«Китайская угроза» рассуждает о том, чем новый закон обернется для жителей Гонконга:
«Думаю, для иностранцев в Гонконге ничего не поменяется, а даже улучшится. Там для них действительно будет хорошо жить, созидать и инвестировать (при условии, что вы будете аполитичны и благодушны к товарищам с партбилетом). Ну, а местные аборигены или перестанут носить британские бусы, заменив их на значки с Мао, или исчезнут как вид».
«Радио Гонконг» прогнозирует развитие ситуации:
«Краткое содержание следующих нескольких лет. Оппозиции становится практически невозможно участвовать в выборах, издавать СМИ и вести агитацию. <…> Протесты затихают, потому что подавляющее большинство гонконжцев перестало выходить уже под угрозой слезоточивого газа, а под угрозой 10 лет – тем более. В них участвуют только маргиналы, которых быстро арестовывают. Позднее осложняется работа организаций, которые мало связаны с политикой (церкви, благотворительность) и бизнеса. Гонконг продолжает терять значение и как финансовый центр, и как центр для туризма и шоппинга. Закрываются магазины известных брендов. Некоторые крупные компании переносят офисы в Сингапур или Китай, часть остается, но сильно сокращает штат. Ускоряется отток гонконжцев за границу и переезд материковых китайцев в Гонконг».
«Мышь в овощном» усматривает руку Лондона в заявлении австралийских властей о том, что они рассматривают возможность предоставлять убежище жителям Гонконга, которым угрожает закон о нацбезопасности:
«На сообщение о готовности Австралии принимать у себя "выбравших свободу" жителей Гонконга интересно смотреть в комплексе. Например – на фоне новостей о резком увеличении военных расходов, предпринятом родиной кенгуру. В том числе – на флот, который правильно именовать "Royal Australian Navy". "Royal" – потому, что "Королевский", той самой королевы, которая в 1997 году передала Гонконг в руки Пекину. И которая сейчас весьма недовольна тем, как КНР соблюдает (вернее – не соблюдает) договоренности, сопровождавшие эту передачу. Самая большая шутка дьявола – убедить всех в том, что его не существует. Самая большая шутка британской монархии – заставить всех видеть в ней исключительно бутафорские декорации, скрывающие якобы растерявшее свое геополитическое влияние небольшое островное государство».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
668 тыс.+6 718 / сут.
Умерли
9 859+176 / сут.
Выздоровели
438 тыс.+8 915 / сут.
- Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
- Станет оппозицией: Шнуров объяснил партийный выбор
- Хватит и одной «ужасной» ракеты: США предложено пугать «Посейдоном»
- Московские пляжи не стали открывать из-за коронавируса
- Путин поручил привести законы в соответствие с измененной Конституцией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru