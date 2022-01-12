МИД: расширение НАТО несет неприемлемые для России риски

Процесс расширения НАТО несет в себе неприемлемые риски, которым Москва будут противостоять. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО.

Захарова заявила, что РФ нацелена на достижение результатов на переговорах с НАТО

По словам российского дипломата, в состав Североатлантического альянса вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину.

Грушко подчеркнул, что это серьёзным образом ухудшает безопасность России.

Замминистра сообщил, что российская делегация на переговорах честно, прямо и «без политкорректных формул» указала Брюсселю на возможные последствия для европейской безопасности в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

Всякое сотрудничество, в том, что касается борьбы с терроризмом и другие вопросы, принесены в жертву расширению НАТО на восток, отметил Грушко.

Россия считает попытки НАТО выстраивать архитектуру безопасности без участия Москвы контрпродуктивными и не позволит этого сделать, добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что США пообещали дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваБрюссельНАТОМИД РФ
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