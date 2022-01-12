МИД: расширение НАТО несет неприемлемые для России риски

По словам российского дипломата, в состав Североатлантического альянса вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину.

Грушко подчеркнул, что это серьёзным образом ухудшает безопасность России.

Замминистра сообщил, что российская делегация на переговорах честно, прямо и «без политкорректных формул» указала Брюсселю на возможные последствия для европейской безопасности в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

Всякое сотрудничество, в том, что касается борьбы с терроризмом и другие вопросы, принесены в жертву расширению НАТО на восток, отметил Грушко.

Россия считает попытки НАТО выстраивать архитектуру безопасности без участия Москвы контрпродуктивными и не позволит этого сделать, добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что США пообещали дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности.