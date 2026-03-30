МИД раскрыл детали переговоров Лаврова со странами Персидского залива
Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министрами иностранных дел стран Персидского залива заявил, что урегулировать конфликт в регионе можно только политико-дипломатическими методами. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В министерстве уточнили, что Лавров связал обострение ситуации с действиями США и Израиля против Ирана. По его словам, при поиске решения необходимо учитывать интересы всех стран региона.
Российская сторона также призвала к немедленному прекращению боевых действий.
В МИД отметили, что продолжающиеся столкновения приводят к разрушениям и страданиям среди мирного населения, передает «Радиоточка НСН».
