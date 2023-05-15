МИД раскритиковал Макрона за слова о «геополитическом поражении» России

Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «геополитическом поражении» России попыткой выдать желаемое за действительное. Комментарий дипломата опубликован на сайте ведомства.

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Грушко отметил, что Москва привыкла к высказыванием Запада о якобы победе Киева и изоляции экономики РФ.

Замглавы МИД призвал Запад смириться с тем, что у России и Китая крепкие и равноправные отношения. Это не дает покоя Франции, считает дипломат.

Макрон ранее заявил, что на геополитическое поражение России указывает ее зависимость от Китая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль категорически не согласен со словами французского лидера. Он назвал отношения России и Китая взаимовыгодными, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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