МИД прокомментировал отсутствие флага России на встрече Лаврова и Пашиняна

Протокольной тактикой Армении объяснил МИД РФ отсутствие российского флага во время встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и премьер-министра республики Николы Пашиняна. Такой комментарий дал российский МИД в своем Telegram-канале.

«Также важно знать историю встреч и их оформление. У каждой страны своя протокольная практика. Внимательные заметят, что флаг один только там, где речь идет о встречах министра иностранных дел с премьер-министром и президентом», — цитируют заявление ведомства «Известия».

В качестве примера МИД разместил снимок 2019 года. Тогда на переговорах Лаврова и Пашиняна российского флага также не было.

Ранее экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН объяснил отсутствие российского флага на официальных встречах отечественных министров в Ереване не протоколом, а решением армянской стороны.

«Если бы они (армянская сторона – прим. НСН) поставили флаг, было бы больше уважения. Но они так решили. Это – другой вопрос», - отметил эксперт.

