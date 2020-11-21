МИД прокомментировал отсутствие флага России на встрече Лаврова и Пашиняна
Протокольной тактикой Армении объяснил МИД РФ отсутствие российского флага во время встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и премьер-министра республики Николы Пашиняна. Такой комментарий дал российский МИД в своем Telegram-канале.
«Также важно знать историю встреч и их оформление. У каждой страны своя протокольная практика. Внимательные заметят, что флаг один только там, где речь идет о встречах министра иностранных дел с премьер-министром и президентом», — цитируют заявление ведомства «Известия».
В качестве примера МИД разместил снимок 2019 года. Тогда на переговорах Лаврова и Пашиняна российского флага также не было.
Ранее экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН объяснил отсутствие российского флага на официальных встречах отечественных министров в Ереване не протоколом, а решением армянской стороны.
«Если бы они (армянская сторона – прим. НСН) поставили флаг, было бы больше уважения. Но они так решили. Это – другой вопрос», - отметил эксперт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru