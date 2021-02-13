МИД прокомментировал отъезд российских дипломатов из Лондона

Десять новых семей сотрудников дипломатической службы заменили тех, кто завершил свою работу в Лондоне. При этом в российском МИДе обратили внимание на сложности их оформления и въезда из-за принятых у «западных партнеров» так называемых «комплексных визовых разменов».

«Вместо нормального регулярного продления и замены сотрудников формируются списки, которые затем согласовываются обеими сторонами. Поэтому люди вынуждены получать визы в целый ряд загранточек, в частности, в Лондон, в рамках практики визовых разменов», — отметили в МИД РФ.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал высылку трех дипломатов из России из-за участия в несанкционированной акции протеста «поворотом спиной к международному праву». Об этом написано в официальном Twitter министра.

