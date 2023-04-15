В МИД ожидают, что Финляндия сдержит обязательства по работе консульства РФ на Аландах

Ранее на сайте финских гражданских инициатив был открыт сбор подписей о закрытии консульства РФ на Аландских островах из-за вступления Финляндии в НАТО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». К четвергу предложение набрало более 25 тысяч подписей из 50 тысяч, необходимых для рассмотрения инициативы в парламенте.

«Исходим из того, что позиция Финляндии ... заключается в том, что страна намерена ... выполнять свои международно-правовые обязательства в отношении демилитаризованного статуса Аландских островов и присутствия на них консульства Российской Федерации», — приводит РИА Новости заявление МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что аландцы не поддерживают идею закрытия российского диппредставительства.

