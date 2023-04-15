В МИД ожидают, что Финляндия сдержит обязательства по работе консульства РФ на Аландах
Россия знает о «гражданской инициативе» в Финляндии по закрытию консульства РФ на Аландских островах, говорить о ее результатах преждевременно. Об этом заявили в МИД России.
Ранее на сайте финских гражданских инициатив был открыт сбор подписей о закрытии консульства РФ на Аландских островах из-за вступления Финляндии в НАТО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». К четвергу предложение набрало более 25 тысяч подписей из 50 тысяч, необходимых для рассмотрения инициативы в парламенте.
«Исходим из того, что позиция Финляндии ... заключается в том, что страна намерена ... выполнять свои международно-правовые обязательства в отношении демилитаризованного статуса Аландских островов и присутствия на них консульства Российской Федерации», — приводит РИА Новости заявление МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что аландцы не поддерживают идею закрытия российского диппредставительства.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+8 082 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 605 / сут.
- В МИД ожидают, что Финляндия сдержит обязательства по работе консульства РФ на Аландах
- Ограничение в правах? Политики и политологи поспорили об электронных повестках
- Благодатный огонь доставят в Россию в ночь на 16 апреля
- Участники межарабской встречи в Джидде призвали к возвращению Сирии в Лигу арабских государств
- Украинца обвинили в шпионаже, диверсиях и организации покушений в ДНР
- В МИД заявили о намерении возобновить авиасообщение со странами Африки
- Экс-советник Пентагона заявил, что ВСУ хотят убить Зеленского
- Президент Бразилии обвинил США в подогревании украинского конфликта
- Боец «Вагнера» заявил, что украинских пограничников используют как заградотряды
- Макрон подписал закон о пенсионной реформе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru