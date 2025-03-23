МИД: Приговор Тордену является предвзятым и политически мотивированным

В Москве пожизненный приговор, вынесенный россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому) в Финляндии, считают предвзятым и политически мотивированным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей МИД России.

В ведомстве заметили, что приговор россиянину за якобы совершение военных преступлений «в полной мере отражает безоговорочное участие всех ветвей финской власти в развязанной Западом гибридной войне против РФ».

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До этого в посольстве России в Хельсинки назвали пожизненный приговор Тордену «позорным судилищем» и результатом русофобии. Дипломаты подчеркнули, что вердикт финского суда вызвал лишь негодование. В дипмиссии пообещали обжаловать приговор.

О задержании Воислава Тордена стало известно 23 августа 2023 года. Утверждалось, что он якобы был главой диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич», принимавшей участие в конфликте в Донбассе в 2014–2015 годах на стороне ДНР и ЛНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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