МИД: Приговор Тордену является предвзятым и политически мотивированным

В Москве пожизненный приговор, вынесенный россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому) в Финляндии, считают предвзятым и политически мотивированным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей МИД России.

В ведомстве заметили, что приговор россиянину за якобы совершение военных преступлений «в полной мере отражает безоговорочное участие всех ветвей финской власти в развязанной Западом гибридной войне против РФ».