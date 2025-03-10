МИД предостерег Британию от эскалации ситуации с посольством

Россия даст зеркальный ответ, если Великобритания пойдет на эскалацию ситуации на фоне отзыва аккредитации ряда сотрудников британского посольства. Об этом заявили в МИД России.

Отмечается, что в ведомство вызвали представителя посольства в Москве. Российская сторона выразила решительный протест из-за подачи рядом сотрудников дипмиссии заведомо ложных сведений при получении разрешения на въезд в РФ. МИД напомнил, что это является нарушением законодательства.

В министерстве подчеркнули, что Москва не потерпит деятельности незаявленных сотрудников спецслужб Британии. МИД рекомендовал гражданам Соединенного Королевства при подаче заявок на получение визы РФ сообщать о себе только достоверные и полные сведения.

Ранее ФСБ раскрыла двух шпионов, которые работали под прикрытием британского посольства в Москве. По данным ведомства, второй секретарь посольства Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политотдела Майкл Скиннер при получении разрешения на въезд в РФ указали ложные данные и занимались в стране разведывательно-подрывной деятельностью. Дипломаты были лишены аккредитаций.

