МИД предостерег Британию от эскалации ситуации с посольством
Россия даст зеркальный ответ, если Великобритания пойдет на эскалацию ситуации на фоне отзыва аккредитации ряда сотрудников британского посольства. Об этом заявили в МИД России.
Отмечается, что в ведомство вызвали представителя посольства в Москве. Российская сторона выразила решительный протест из-за подачи рядом сотрудников дипмиссии заведомо ложных сведений при получении разрешения на въезд в РФ. МИД напомнил, что это является нарушением законодательства.
В министерстве подчеркнули, что Москва не потерпит деятельности незаявленных сотрудников спецслужб Британии. МИД рекомендовал гражданам Соединенного Королевства при подаче заявок на получение визы РФ сообщать о себе только достоверные и полные сведения.
Ранее ФСБ раскрыла двух шпионов, которые работали под прикрытием британского посольства в Москве. По данным ведомства, второй секретарь посольства Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политотдела Майкл Скиннер при получении разрешения на въезд в РФ указали ложные данные и занимались в стране разведывательно-подрывной деятельностью. Дипломаты были лишены аккредитаций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru