Ранее газета Times опубликовала интервью экс-премьера, в котором он фактически обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела Болгарии.

«С точки зрения логики и правды не видим смысла комментировать в отдельности каждое из заведомо ложных утверждений о российском вмешательстве в дела Болгарии, коррупции как нашем "основном внешнеполитическом инструменте" на Балканах и "обработке" местных политиков путем организации "выездных туров" в Грецию», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Дипломат заявила, что РФ никогда не вмешивалась в дела других государств, а спекуляция «российской угрозой» является «верным признаком политической агонии».

