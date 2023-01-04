МИД: Попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока обречены на провал
Попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока и повлиять на отношения Москвы с государствами в регионе обречены на провал, считает спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков. Об этом дипломат заявил в интервью РИА Новости.
«Убежден, что любые попытки оттеснить Россию из региона, повлиять на ее отношения с регионалами, выключить из процесса решения палестино-израильского или любого другого ближневосточного кризиса представляют собой политический "нонсенс"», — указал Сафронков.
Спецпредставитель отметил, что США самоустраняются в работе «квартета» по ближневосточному урегулированию в составе ЕС, России, Соединенных Штатов и ООН. Тем самым Вашингтон хочет полностью «приватизировать» переговоры по арабо-израильскому конфликту, считает Сафронков.
В то же время дипломат подчеркнул, что попытки разрубить «столь сложные конфликтные узлы в одиночку» — «невыполнимая миссия», пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 080 / сут.
Умерли
394 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+5 482 / сут.
- СМИ: Спецслужбы задержали жителя Мелитополя, передавшего СБУ данные о российских военных
- МИД: Попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока обречены на провал
- Экономист назвал Индию единственной страной, выигравшей от конфликта на Украине
- В Польше обвинили Германию в неуважении после отказа обсуждать репарации
- СМИ: Россия, Китай и США формируют новую многополярность
- СМИ: в КНДР могли быть казнены дипломаты
- Стало известно, чем опасны конфеты с алкоголем
- В одном из отелей Москвы нашли мумию женщины
- СМИ: в России заметно выросли продажи водки
- В Белом доме заявили, что опубликуют результаты медосмотра Байдена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru