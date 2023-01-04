МИД: Попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока обречены на провал

Попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока и повлиять на отношения Москвы с государствами в регионе обречены на провал, считает спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков. Об этом дипломат заявил в интервью РИА Новости.

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«Убежден, что любые попытки оттеснить Россию из региона, повлиять на ее отношения с регионалами, выключить из процесса решения палестино-израильского или любого другого ближневосточного кризиса представляют собой политический "нонсенс"», — указал Сафронков.

Спецпредставитель отметил, что США самоустраняются в работе «квартета» по ближневосточному урегулированию в составе ЕС, России, Соединенных Штатов и ООН. Тем самым Вашингтон хочет полностью «приватизировать» переговоры по арабо-израильскому конфликту, считает Сафронков.

В то же время дипломат подчеркнул, что попытки разрубить «столь сложные конфликтные узлы в одиночку» — «невыполнимая миссия», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияБлижний ВостокМИД РФ
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