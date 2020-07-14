МИД Польши высказался за развитие партнерских отношений с РФ
Глава МИД Польши Яцек Чапутович высказался за развитие партнерских и прагматичных отношений с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
Чапутович подчеркнул, что Польша хочет улучшения отношений между странами и диалога с РФ. Польский дипломат также отметил, что в ходе председательства Польши в ОБСЕ будет важна прагматика в отношениях с РФ.
Глава польского МИД также напомнил, что завершается срок работы посла Польши в Москве, и есть уже новый кандидат на этот пост. Его имя Чапутович не назвал.
Отметим, накануне стало известно, что действующий президент Польши Аджей Дуда был переизбран на новый срок. Польский политолог Якуб Корейба рассказал НСН, что в Польше нет ни одной политической силы, которая хотела бы существенных изменений в отношения с Россией.
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