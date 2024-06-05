«С какого хрена?»: Путин раскритиковал требовании к Ирану соблюдать ядерное соглашение
Президент России Владимир Путин раскритиковал требования к Ирану о необходимости соблюдать ядерное соглашение, в то время как США из него вышли. Соответствующее заявление он сделал на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.
«С какого хрена?», — задался вопросом Путин.
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В апреле 2021 года в Вене начались переговоры по возобновлению иранского ядерного соглашения, из которого США вышли в 2018 году. Несмотря на продолжительные переговоры, завершившиеся в ноябре 2022 года, конечного результата они не достигли.
В феврале 2024 года в госдепартаменте США заявили о готовности к политическому и дипломатическому разрешению вопросов вокруг иранской ядерной программы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru