МИД: Пакистан оставляет за собой право ответить на удар Ирана

Исламабад назвал удар Ирана по Пакистану незаконным, и оставляет за собой право ответить на произошедшее с последующим возложением ответственности за последствия на Тегеран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пакистанского внешнеполитического ведомства.

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«Ответственность за последствия будет лежать на Иране», - отметила она.

Пакистан также объявил об отзыве своего посла из Тегерана в связи с произошедшим. Власти страны приостановили все запланированные визиты в соседнюю страну.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
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