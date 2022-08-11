МИД отверг предложение Швейцарии представлять интересы Украины в России

Швейцария не может представлять интересы Украины в России, так как после присоединения к антироссийским санкциям страна утратила свой нейтральный статус. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.

Ранее в швейцарском МИД сообщили, что готовы представлять дипломатические интересы Киева в РФ, если российская сторона даст на это согласие.

Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций Евросоюза против России

Нечаев отметил, что швейцарские власти ранее интересовались мнением Москвы о возможном представительстве интересов Украины в России и наоборот, однако Берну сообщили, что Швейцария не сможет выступать посредником или представителем интересов.

«Тот факт, что Берн, зная наше мнение, продолжил переговоры с Киевом по вопросу о взаимном представительстве, подтверждает, что интересы России его на самом деле не волнуют. Это только укрепляет нашу позицию о том, что ни о каком представительстве и посредничестве Швейцарии не может быть и речи», — цитирует дипломата ТАСС.

Нечаев добавил, что Швейцария поддерживает киевский режим и участвует в русофобской кампании Запада, и непонятно, «как при таком поведении можно предлагать посредничество, представительство или иные добрые услуги».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаШвейцарияМИД РФ
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