МИД: Основные расходы на восстановление Афганистана должны приходиться на США

США должны взять на себя основную долю расходов по восстановлению Афганистана после конфликта в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, ответственность за сложившуюся ситуацию в стране, прежде всего, лежит на США и их союзниках, которые последние 20 лет присутствовали в регионе.

Захарова подчеркнула, что Россия готова вести работу по Афганистану в рамках московского формата, в который входит 11 стран региона.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация в Афганистане развивается в сторону серьезной дестабилизации, готовой перерасти в гражданскую войну.

