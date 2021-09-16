МИД: Основные расходы на восстановление Афганистана должны приходиться на США

США должны взять на себя основную долю расходов по восстановлению Афганистана после конфликта в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, ответственность за сложившуюся ситуацию в стране, прежде всего, лежит на США и их союзниках, которые последние 20 лет присутствовали в регионе.

Захарова подчеркнула, что Россия готова вести работу по Афганистану в рамках московского формата, в который входит 11 стран региона.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация в Афганистане развивается в сторону серьезной дестабилизации, готовой перерасти в гражданскую войну.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШААфганистанМария ЗахароваМИД РФ
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