Зеленский призвал «давить на Россию» для организации встречи «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости обсудить вопрос функционирования газопровода «Северный поток - 2» в нормандском формате (Германия, Франция, Россия и Украина), сообщает ТАСС.

По его словам, этот вопрос можно поднять на встрече «нормандской четверки» по вопросу Донбасса, для организации которой нужно оказать давление на Россию.

«Мне кажется, что все страны, мы все вместе должны обращаться к российской стороне и давить на то, чтобы была встреча в «нормандском формате», и всё-таки мы закончили войну на востоке Украины», - подчеркнул Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что в ходе визита в Германию Владимир Зеленский намерен добиться остановки проекта «Северный поток - 2», сообщает RT.

