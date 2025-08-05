МИД опроверг сообщения о размещении российских вооружений в Венесуэле и на Кубе

Сообщения о возможном размещении российских вооружений на Кубе и в Венесуэле являются выражением частных экспертных оценок, а не позицией официальных структур. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, подобные заявления исходят от отдельных аналитиков, выражающих собственную точку зрения. Захарова подчеркнула, что любые вопросы, касающиеся военного партнерства России с другими странами, находятся в компетенции Министерства обороны.