МИД опроверг сообщения о размещении российских вооружений в Венесуэле и на Кубе
Сообщения о возможном размещении российских вооружений на Кубе и в Венесуэле являются выражением частных экспертных оценок, а не позицией официальных структур. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, подобные заявления исходят от отдельных аналитиков, выражающих собственную точку зрения. Захарова подчеркнула, что любые вопросы, касающиеся военного партнерства России с другими странами, находятся в компетенции Министерства обороны.
В мае 2025 года секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу объявил о намерении Москвы возобновить стратегический диалог с латиноамериканскими союзниками — Никарагуа, Боливией, Венесуэлой и Кубой. Тогда же он подчеркнул, что Россия рассчитывает восстановить формат пятисторонних консультаций по безопасности и расширить стратегическое сотрудничество, в том числе по итогам визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву.
Годом ранее Шойгу уже высказывался в пользу укрепления связей с Кубой в сфере разведки, правоохранительной деятельности, а также в области экономического и инвестиционного взаимодействия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru