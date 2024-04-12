МИД опроверг сообщения о приостановке выдачи виз гражданам Туркмении
Сообщения западных СМИ о приостановке выдачи российских виз жителям Туркмении не соответствуют действительности, заявило Министерство иностранных дел РФ.
Ведомство отметило, что за последние недели гражданам Туркмении выдали 566 учебных виз. Для оформления этой категории документов на прием записано более тысячи человек, указали в министерстве.
«МИД России и МИД Туркменистана не вели и не ведут никаких обсуждений, переговоров об ужесточении режима двусторонних поездок граждан», - говорится в сообщении.
МИД назвал утверждения западных СМИ о приостановке выдачи виз скоординированной кампанией по разжиганию межнациональной розни в РФ после теракта в «Крокус Сити Холле».
Ранее глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин призвал правоохранительные органы России соблюдать нормы и принципы международного права при расследовании теракта в «Крокусе», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru