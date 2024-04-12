МИД опроверг сообщения о приостановке выдачи виз гражданам Туркмении

Ведомство отметило, что за последние недели гражданам Туркмении выдали 566 учебных виз. Для оформления этой категории документов на прием записано более тысячи человек, указали в министерстве.

«МИД России и МИД Туркменистана не вели и не ведут никаких обсуждений, переговоров об ужесточении режима двусторонних поездок граждан», - говорится в сообщении.

МИД назвал утверждения западных СМИ о приостановке выдачи виз скоординированной кампанией по разжиганию межнациональной розни в РФ после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин призвал правоохранительные органы России соблюдать нормы и принципы международного права при расследовании теракта в «Крокусе», передает «Радиоточка НСН».

