Авиакомпания «Туркменистан» приостановила рейсы в Москву

Рейсы авиакомпании «Туркменистан» из Ашхабада в Москву приостановлены со вторника, сообщил авиаперевозчик на своем сайте.

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Причиной приостановки полетов названа обстановка в Московской воздушной зоне. В авиакомпании заявили, что оценили риски и приняли решение приостановить полеты.

Авиаперевозчик уточнил, что будет выполнять рейсы из Ашхабада в Казань и обратно. По информации ТАСС, билетов из Ашхабада до Москвы не будет до 22 августа.

В ночь на 1 августа несколько беспилотников пытались атаковать Москву. Аэропорт Внуково временно закрыли, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
ТЕГИ:МоскваАвиаперелетыТуркмения

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