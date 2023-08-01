Авиакомпания «Туркменистан» приостановила рейсы в Москву

Причиной приостановки полетов названа обстановка в Московской воздушной зоне. В авиакомпании заявили, что оценили риски и приняли решение приостановить полеты.

Авиаперевозчик уточнил, что будет выполнять рейсы из Ашхабада в Казань и обратно. По информации ТАСС, билетов из Ашхабада до Москвы не будет до 22 августа.

В ночь на 1 августа несколько беспилотников пытались атаковать Москву. Аэропорт Внуково временно закрыли, передает «Радиоточка НСН».

