Авиакомпания «Туркменистан» приостановила рейсы в Москву
Рейсы авиакомпании «Туркменистан» из Ашхабада в Москву приостановлены со вторника, сообщил авиаперевозчик на своем сайте.
Причиной приостановки полетов названа обстановка в Московской воздушной зоне. В авиакомпании заявили, что оценили риски и приняли решение приостановить полеты.
Авиаперевозчик уточнил, что будет выполнять рейсы из Ашхабада в Казань и обратно. По информации ТАСС, билетов из Ашхабада до Москвы не будет до 22 августа.
В ночь на 1 августа несколько беспилотников пытались атаковать Москву. Аэропорт Внуково временно закрыли, передает «Радиоточка НСН».
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