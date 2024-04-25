МИД опроверг данные о планах запретить выдачу и замену документов за рубежом
Информация об обсуждении в МИД России запрета на выдачу и замену документов за границей недостоверна. Об этом заявили в консульском департаменте внешнеполитического ведомства.
Ранее СМИ, сославшись на проект якобы подготовленного МИД приказа, сообщили, что российская сторона может «временно приостановить» оформление паспортов, оказание нотариальных услуг, услуг по легализации, истребованию документов, решения вопросов гражданства в заграничных консульских учреждениях.
В департаменте МИД назвали эти сведения абсолютно не соответствующими действительности.
«Откровенное вранье и ложь», — отмечается в сообщении в Telegram-канале консульского департамента.
Ведомство указало, что данные из СМИ носят «откровенно провокационный характер». Как отметили в департаменте, МИД и входящие в его систему учреждения проводят политику информационной открытости, «насколько возможно заблаговременно и полно» доводя до россиян сведения о готовящихся изменениях в законодательстве и правоприменительной практике консульской и смежных сфер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru