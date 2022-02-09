МИД объявил об отказе РФ от участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Официальные представители Российской Федерации не будут присутствовать на ближайшей конференции по безопасности в Мюнхене. Об этом объявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она объяснила такое решение Москвы тем, что в последние годы Мюнхенская конференция с ее «инклюзивностью и объективностью» все больше превращается в «трансатлантический форум». По словам Захаровой, интерес Москвы к конференции «заметно упал», также, как и у других «незападных столиц».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не примет участие в мюнхенском форуме ни в каком формате.

Мюнхенская конференция назначена на мечена на 18–20 февраля. Впервые за два последних пандемийных года она пройдёт в очном формате.



