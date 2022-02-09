МИД объявил об отказе РФ от участия в Мюнхенской конференции по безопасности
Официальные представители Российской Федерации не будут присутствовать на ближайшей конференции по безопасности в Мюнхене. Об этом объявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Она объяснила такое решение Москвы тем, что в последние годы Мюнхенская конференция с ее «инклюзивностью и объективностью» все больше превращается в «трансатлантический форум». По словам Захаровой, интерес Москвы к конференции «заметно упал», также, как и у других «незападных столиц».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не примет участие в мюнхенском форуме ни в каком формате.
Мюнхенская конференция назначена на мечена на 18–20 февраля. Впервые за два последних пандемийных года она пройдёт в очном формате.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,3 млн+183 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
10,8 млн+97 163 / сут.
- «Какого х***!» Губерниев обвинил ВАДА в «скрытом» допинг-тесте Валиевой
- Москва готова обсудить с Берлином снятие ограничений со СМИ
- Годовая инфляция в РФ с начала года ускорилась до 8,8%
- В Госдуму внесли законопроект об обязательных пабликах госорганов в соцсетях
- «Одноклассники» включили защиту от контента «18+» в личных сообщениях
- МИД объявил об отказе РФ от участия в Мюнхенской конференции по безопасности
- Кулеба заявил об улучшении ситуации на Донбассе
- Уголовное дело возбудили в Твери после смерти женщины возле больницы
- Глава МИД Британии прибыла с визитом в Москву
- Резкий рост убийств и мошенничеств отмечен в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru