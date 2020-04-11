Песков: На государственном уровне в США господствует русофобия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что на государственном уровне в США в отношении России «продолжают господствовать стереотипы». Он сравнил присущую американским политикам русофобию с формой, обязательной для военнослужащих.
«Вот, как для военного обязательна военная форма, так сейчас для американского государственного служащего или политика такой формой является русофобия. Ты не можешь в условиях предвыборной кампании говорить о России что-то хорошее», - сказал Песков в программе «Большая игра» на Первом канале.
При этом пресс-секретарь отметил способность президентов России и США взаимодействовать по тактическим вопросам. Однако отметил, что в стратегическом плане о потеплении отношений между Вашингтоном и Москвой говорить не приходится.
«Даже частые телефонные контакты двух глав государств не означают, что на рабочем уровне в Вашингтоне мировоззрение меняется в соответствии с пониманиями главы государства», - заявил официальный представитель Кремля.
Ранее НСН сообщала, что президенты России и Соединённых Штатов Америки провели телефонный разговор по инициативе Вашингтона. Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе, ситуация на мировом рынке нефти, меры по борьбе с коронавирусом.
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