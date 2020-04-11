Песков: На государственном уровне в США господствует русофобия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что на государственном уровне в США в отношении России «продолжают господствовать стереотипы». Он сравнил присущую американским политикам русофобию с формой, обязательной для военнослужащих.

«Вот, как для военного обязательна военная форма, так сейчас для американского государственного служащего или политика такой формой является русофобия. Ты не можешь в условиях предвыборной кампании говорить о России что-то хорошее», - сказал Песков в программе «Большая игра» на Первом канале.