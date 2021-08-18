МИД ОАЭ подтвердил, что президент Афганистана находится в стране
18 августа 202117:01
Президент Афганистана Ашраф Гани находится в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба МИД ОАЭ.
В сообщении говорится, что президент Гани и его семья были приняты в ОАЭ «на гуманитарных основаниях».
Ранее боевики запрещённого в России радикального движения «Талибан» без боя вошли в Кабул и заявили, что полностью контролируют территорию Афганистана. Гани сложил полномочия и бежал из страны, объяснив свой поступок желанием «предотвратить бойню».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- МИД ОАЭ подтвердил, что президент Афганистана находится в стране
- Папа Римский отправил в отставку епископа из-за интимного видео
- «Испуганная курица». Хабиб о Моргенштерне, Черчесове, Карпине и Коноре
- Зюганов заявил о планах отменить ЕГЭ
- Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на неполадки в работе соцсети
- Привитым «Спутником V» россиянам разрешат въезд на курорты Таиланда
- СМИ: Зеленский хочет уволить Кличко
- Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября
- СМИ сообщили о гибели не менее трёх человек при протестах в афганском Джелалабаде
- Зюганов раскритиковал планы заменить бумажный паспорт на смарт-карту
18 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru