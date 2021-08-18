МИД ОАЭ подтвердил, что президент Афганистана находится в стране

Президент Афганистана Ашраф Гани находится в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба МИД ОАЭ.

В сообщении говорится, что президент Гани и его семья были приняты в ОАЭ «на гуманитарных основаниях».

Ранее боевики запрещённого в России радикального движения «Талибан» без боя вошли в Кабул и заявили, что полностью контролируют территорию Афганистана. Гани сложил полномочия и бежал из страны, объяснив свой поступок желанием «предотвратить бойню».