МИД не получил никаких объяснений слов Борреля о России

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Брюссель до сих пор не предоставил стенограмму заявлений дипломата.

«Москва требует от Евросоюза объяснений», - заявили в МИД РФ.

Ранее эстонский парламентарий задал Боррелю вопрос, используя словосочетание «фашистская Россия». Дипломат в ответе процитировал это выражение, однако чешская переводчица не отметила, что это была цитата.

Таким образом она прозвучала, как высказывание Борреля, в связи с чем в МИД РФ запросили стенограмму выступления политика, а официальный представитель российского ведомства Мария Захарова заявила, что Москва не позволит «замотать» эту историю, сообщает RT.