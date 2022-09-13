МИД не получил никаких объяснений слов Борреля о России
Министерство иностранных дел РФ до сих пор не получило от Евросоюза объяснений в связи с последними заявлениями главы евродипломатии Жозепа Борреля, сообщает РИА Новости.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Брюссель до сих пор не предоставил стенограмму заявлений дипломата.
«Москва требует от Евросоюза объяснений», - заявили в МИД РФ.
Ранее эстонский парламентарий задал Боррелю вопрос, используя словосочетание «фашистская Россия». Дипломат в ответе процитировал это выражение, однако чешская переводчица не отметила, что это была цитата.
Таким образом она прозвучала, как высказывание Борреля, в связи с чем в МИД РФ запросили стенограмму выступления политика, а официальный представитель российского ведомства Мария Захарова заявила, что Москва не позволит «замотать» эту историю, сообщает RT.
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