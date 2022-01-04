МИД назвал провокацией объявление россиянина персоной нон грата в Косово
4 января 202220:59
В МИД РФ назвали провокацией объявление российского сотрудника миссии ООН персоной нон-грата. Об этом сообщает РИА Новости.
В Приштине 31 декабря объявили персоной нон грата российского представителя в МООНК, который, по словам властей Косово, вредит своей деятельностью национальной безопасности республики.
В МИД отметили, что Москва рассчитывает на категоричный отпор ООН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru