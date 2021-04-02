МИД назвал фейком сообщения о предстоящем конфликте с Украиной
Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что разговоры о грядущем конфликте с Украиной являются «очередным фейком». Дипломата цитирует РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в каком-либо конфликте с Украиной, тем более военном.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта заявил, что украинские военные зафиксировали стягивание российских ВС к южным границам. Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия вдоль украинской границы разместила 28 батальонных тактических групп.
При этом Россия отрицает подготовку к военным действиям. По словам начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева, передвижение военной техники по Крымскому мосту и в других местах связано с плановыми учениями.
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