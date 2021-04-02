МИД назвал фейком сообщения о предстоящем конфликте с Украиной

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что разговоры о грядущем конфликте с Украиной являются «очередным фейком». Дипломата цитирует РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в каком-либо конфликте с Украиной, тем более военном.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта заявил, что украинские военные зафиксировали стягивание российских ВС к южным границам. Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия вдоль украинской границы разместила 28 батальонных тактических групп.

Офис Зеленского призвал страны НАТО повысить боеготовность на границах Украины

При этом Россия отрицает подготовку к военным действиям. По словам начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева, передвижение военной техники по Крымскому мосту и в других местах связано с плановыми учениями.

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ФОТО: РИА Новости
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