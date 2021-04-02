МИД назвал фейком сообщения о предстоящем конфликте с Украиной

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что разговоры о грядущем конфликте с Украиной являются «очередным фейком». Дипломата цитирует РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в каком-либо конфликте с Украиной, тем более военном.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта заявил, что украинские военные зафиксировали стягивание российских ВС к южным границам. Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия вдоль украинской границы разместила 28 батальонных тактических групп.