МИД назвал фейком письмо министру иностранных дел Азербайджана от имени Лаврова

В министерстве отметили, что вброс был выполнен без официальных атрибутов, с обычного почтового домена и рядового адреса электронной почты. Это уже не первый подобный инцидент, связанный с данной темой, добавили в МИД.

Министерство призвало СМИ и блогеров критически относиться к непроверенным данным и материалам, и не доверять подделкам, ориентируясь только на проверенную информацию, передает «Радиоточка НСН».

