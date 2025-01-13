МИД назвал фейком письмо министру иностранных дел Азербайджана от имени Лаврова

МИД России заявил, что письмо, якобы отправленное от имени министра иностранных дел Сергея Лаврова своему азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову, является грубой фальшивкой.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это дезинформация, созданная с политической целью, и направленная на спекуляции вокруг крушения самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» в Актау.

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В министерстве отметили, что вброс был выполнен без официальных атрибутов, с обычного почтового домена и рядового адреса электронной почты. Это уже не первый подобный инцидент, связанный с данной темой, добавили в МИД.

Министерство призвало СМИ и блогеров критически относиться к непроверенным данным и материалам, и не доверять подделкам, ориентируясь только на проверенную информацию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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