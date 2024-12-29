Экипажу разбившегося в Казахстане самолета AZAL присвоили звания героев Азербайджана

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев посмертно присвоил звание Национального героя республики членам экипажа лайнера, разбившегося в Актау. Об этом сообщает РБК.

Такую награду получили как пилоты, так и бортпроводница. Согласно указу, подписанному Алиевым, звание Национального героя Азербайджана посмертно присвоено капитану воздушного судна Игорю Кшнякину, второму пилоту Александру Кальянинову и бортпроводнице Хокюме Алиевой.

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В авиакатастрофе выжили два других бортпроводника, Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли. Им присвоен орден «Рашдат» первой, высшей степени.

Летевший из Баку в Грозный лайнер азербайджанской авиакомпании разбился 25 декабря рядом с Актау. Погибли 38 человек. 29 декабря президент России Владимир Путин в третий раз с момента трагедии провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:АвиакатастрофаКрушение СамолетаАзербайджан

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