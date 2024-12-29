Экипажу разбившегося в Казахстане самолета AZAL присвоили звания героев Азербайджана
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев посмертно присвоил звание Национального героя республики членам экипажа лайнера, разбившегося в Актау. Об этом сообщает РБК.
Такую награду получили как пилоты, так и бортпроводница. Согласно указу, подписанному Алиевым, звание Национального героя Азербайджана посмертно присвоено капитану воздушного судна Игорю Кшнякину, второму пилоту Александру Кальянинову и бортпроводнице Хокюме Алиевой.
В авиакатастрофе выжили два других бортпроводника, Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли. Им присвоен орден «Рашдат» первой, высшей степени.
Летевший из Баку в Грозный лайнер азербайджанской авиакомпании разбился 25 декабря рядом с Актау. Погибли 38 человек. 29 декабря президент России Владимир Путин в третий раз с момента трагедии провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экипажу разбившегося в Казахстане самолета AZAL присвоили звания героев Азербайджана
- Премьер Грузии сделал заявление о втором фронте
- Новый сирийский лидер выступил за сохранение отношений с Россией
- Азербайджан ужесточил правила для россиян в стране
- СМИ: Эксперты усомнились в версии с птицами в катастрофе в Южной Корее
- Недельный траур объявили из-за крушения «Боинга» в Южной Корее
- Повторный выброс мазута зафиксировали у пляжа в Анапе
- Украинские дроны атаковали Белгородскую область
- Акула напала на туристов в Египте
- Пассажирский самолет загорелся в Канаде при посадке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru