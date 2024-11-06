МИД: Москва будет работать с новой администрацией США, ориентируясь на цели СВО

Российские власти не питают иллюзий в отношении избранного президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

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В ведомстве указали, что Россия будет работать с новой американской администрацией, «жёстко отстаивая национальные интересы» страны, а также ориентируясь на достижение «всех целей специальной военной операции».

«Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны», - говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если у американской стороны появятся предложения, то в Кремле будут готовы изучить их «на соответствие российским интересам», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
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