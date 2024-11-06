МИД: Москва будет работать с новой администрацией США, ориентируясь на цели СВО

В ведомстве указали, что Россия будет работать с новой американской администрацией, «жёстко отстаивая национальные интересы» страны, а также ориентируясь на достижение «всех целей специальной военной операции».

«Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны», - говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если у американской стороны появятся предложения, то в Кремле будут готовы изучить их «на соответствие российским интересам», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

