МИД: Москва будет работать с новой администрацией США, ориентируясь на цели СВО
Российские власти не питают иллюзий в отношении избранного президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
В ведомстве указали, что Россия будет работать с новой американской администрацией, «жёстко отстаивая национальные интересы» страны, а также ориентируясь на достижение «всех целей специальной военной операции».
«Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны», - говорится в заявлении.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если у американской стороны появятся предложения, то в Кремле будут готовы изучить их «на соответствие российским интересам», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru