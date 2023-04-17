В Молдавии объяснили отказ во въезде Минниханову «вмешательством в дела страны»

В ведомстве указали, что заявление чиновника из России о том, что молдавские власти объявили его «персоной нон грата» и поэтому не пустили в страну, не соответствует действительности.

В сообщении поясняется, что «поддержка кандидата на местных выборах в нашей стране не является уважительной причиной».

«Власти просят российских чиновников воздержаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны», — заключили молдавские пограничники.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что власти Молдавии объявили его «нежелательным лицом» и отказали во въезде в страну, пишут «Известия».

