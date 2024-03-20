МИД Молдавии обязал российского дипломата покинуть страну
Объявленный персоной нон грата в Молдавии российский дипломат должен покинуть страну в течение трех суток. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь внешнеполитического ведомства республики Михай Мыцу.
«Согласно обычным нормам - в течение 72 часов», - цитирует представителя молдавского МИДа ТАСС.
Он заявил, что поводом для объявления сотрудника посольства РФ персоной нон грата стала «деятельность, которой он занимался в Молдавии». О чем именно идет речь Мыцу не уточнил.
Посла России в Молдавии Олега Васнецова 19 марта вызвали в МИД республики в связи с прошедшим в Приднестровье голосованием на выборах президента РФ, напоминает «Радиоточка НСН».
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