МИД Молдавии обязал российского дипломата покинуть страну

«Согласно обычным нормам - в течение 72 часов», - цитирует представителя молдавского МИДа ТАСС.

Он заявил, что поводом для объявления сотрудника посольства РФ персоной нон грата стала «деятельность, которой он занимался в Молдавии». О чем именно идет речь Мыцу не уточнил.

Посла России в Молдавии Олега Васнецова 19 марта вызвали в МИД республики в связи с прошедшим в Приднестровье голосованием на выборах президента РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

