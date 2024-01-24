Минобороны Молдавии заявило об участии в учениях НАТО Swift Response

Военные Молдавии будут участвовать в маневрах НАТО Swift Response, заявил министр обороны республики Анатолий Носатый.

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Глава ведомства отметил, что Swift Response является частью учений Steadfast Defender. Носатый опроверг участие молдавских военных в крупнейших маневрах альянса в Европе, пишет ТАСС.

Также министр обороны назвал недостоверными сообщения о размещении на территории Молдавии истребителей F-16, предназначенных Украине.

В 2023 году на территории республики прошло семь военных учений. Руководство Приднестровья выражало озабоченность возросшей военной активностью Кишинева.

Оппозиционная молдавская партия «Возрождение» выступила против военных учений НАТО на территории страны, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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