Минобороны Молдавии заявило об участии в учениях НАТО Swift Response
Военные Молдавии будут участвовать в маневрах НАТО Swift Response, заявил министр обороны республики Анатолий Носатый.
Глава ведомства отметил, что Swift Response является частью учений Steadfast Defender. Носатый опроверг участие молдавских военных в крупнейших маневрах альянса в Европе, пишет ТАСС.
Также министр обороны назвал недостоверными сообщения о размещении на территории Молдавии истребителей F-16, предназначенных Украине.
В 2023 году на территории республики прошло семь военных учений. Руководство Приднестровья выражало озабоченность возросшей военной активностью Кишинева.
Оппозиционная молдавская партия «Возрождение» выступила против военных учений НАТО на территории страны, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку ветпрепаратов
- Американский эсминец сбил противокорабельные ракеты хуситов
- Минобороны Молдавии заявило об участии в учениях НАТО Swift Response
- СМИ: на высадившую кота Твикса из поезда проводницу завели уголовное дело
- Предпродажи «Мастера и Маргариты» оказались рекордными со времен «Вызова»
- Минобороны: над Брянской областью сбито три беспилотника
- Суд продлил арест имущества родственников Блиновской
- В Петербурге задержали водителя, сбившего пять человек
- ВСУ обстреляли белгородское село Дорогощь
- «Зенит» разгромил южнокорейский клуб в товарищеской встрече
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru