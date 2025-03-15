США объявили посла ЮАР персоной нон грата
США объявили персоной нон грата посла ЮАР Эбрахима Расула. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в соцсети Х.
«Посол Южной Африки в Соединенных Штатах больше не приветствуется в нашей великой стране... Расул является расистски настроенным политиком, который ненавидит Америку и ненавидит президента США», - подчеркнул глава Госдепартамента.
По словам Рубио, с дипломатом «не о чем говорить», и он считается персоной нон грата.
По данным СМИ, Расул ранее заявил, что американский лидер Дональд Трамп возглавляет движение сторонников превосходства белой расы в мире, которое мотивирует «неуважительное» отношение президента США к нынешнему миропорядку.
Ранее Марко Рубио назвал Дональда Трампа тем лидером, который не намерен начинать новые войны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru