США объявили посла ЮАР персоной нон грата

США объявили персоной нон грата посла ЮАР Эбрахима Расула. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в соцсети Х.

«Посол Южной Африки в Соединенных Штатах больше не приветствуется в нашей великой стране... Расул является расистски настроенным политиком, который ненавидит Америку и ненавидит президента США», - подчеркнул глава Госдепартамента.

По словам Рубио, с дипломатом «не о чем говорить», и он считается персоной нон грата.

По данным СМИ, Расул ранее заявил, что американский лидер Дональд Трамп возглавляет движение сторонников превосходства белой расы в мире, которое мотивирует «неуважительное» отношение президента США к нынешнему миропорядку.

Ранее Марко Рубио назвал Дональда Трампа тем лидером, который не намерен начинать новые войны.

