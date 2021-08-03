Депутат Сейма предложил разрешить латвийским пограничникам стрелять по незаконным мигрантам

Заместитель председателя фракции Нацблока в Сейме Латвии Янис Домбрава заявил, что латвийским пограничникам следует дать разрешение на применение оружия в отношении незаконно пересекающих границу мигрантов, сообщает Sputnik Латвия.

По словам депутата, есть все технические возможности, которые позволят в кратчайшие сроки укрепить латвийско-белорусскую границу физически, чтобы остановить незаконную миграцию.

Домбрава также считает вполне обоснованным и использование оружия, так как пограничники должны защищать границы.

«Если большое количество людей неизвестного происхождения въезжает из не очень дружелюбной к нам страны, пограничники не обязаны пытаться анализировать, являются ли те террористами, представителями каких-то национальных спецслужб или экономическими мигрантами», - подчеркнул депутат.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что для сдерживания мигрантов на границе с Белоруссией будет построена стена, сообщает Ura.ru.

