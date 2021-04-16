МИД Литвы вызвал российского посла

МИД Литвы сообщил, что вызвал российского посла в Вильнюсе Алексея Исакова из-за «неодобрения нынешней внешней политики России и нарушений прав человека», говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Среди обсуждаемых на встрече тем были конфликт в Донбассе и отравление Алексея Навального. Также в МИДе заявили, что считают незаконным тюремное заключение российского оппозиционера, назвали действия России на международной арене агрессивными, включая «вредоносные кибератаки, попытки повлиять на выборы в США и других странах, а также финансирование деятельности, направленной против американских войск в Афганистане».

Накануне МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина в связи с «враждебной линией поведения» России, а МИД Польши сообщил, что трех сотрудников посольства России в республике признали персонами нон грата.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН напомнил, что прибалтийские страны с 90-ых годов мечтают о независимости, выражающейся во всех аспектах, в том числе, в энергетическом.

