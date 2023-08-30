МИД Литвы вызвал посла Ватикана после слов Папы Римского о великой России

МИД Литвы вызвал посла Ватикана после слов Папы Римского о великой России, сообщает Telegram-канал «Sputnik Литва».

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«МИД пригласил Апостольского нунция на разговор в начале сентября, когда архиепископ Петр Раич вернется из отпуска», - цитирует литовского дипломата канал.

Ранее в офисе Зеленского назвали папу Римского «инструментом российской пропаганды», а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ценит усилия Папы Римского российско-украинского конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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