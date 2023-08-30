МИД Литвы вызвал посла Ватикана после слов Папы Римского о великой России
30 августа 202313:27
МИД Литвы вызвал посла Ватикана после слов Папы Римского о великой России, сообщает Telegram-канал «Sputnik Литва».
«МИД пригласил Апостольского нунция на разговор в начале сентября, когда архиепископ Петр Раич вернется из отпуска», - цитирует литовского дипломата канал.
Ранее в офисе Зеленского назвали папу Римского «инструментом российской пропаганды», а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ценит усилия Папы Римского российско-украинского конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru