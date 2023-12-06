МИД: Лавров давно отказался от iPhone
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался от использования смартфона iPhone. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
«Сергей Викторович давно отказался от iPhone. Поменял его на аппарат другого производителя», — указали в МИД.
Ранее Telegram-канал «Вы слушали маяк» опубликовал видео с одного из мероприятий Лаврова, подчеркнув, что глава МИД пользуется телефоном HUAWEI P60 Pro.
Между тем Центробанк решил запретить сотрудникам использовать мобильные устройства Apple в служебных целях, ограничения будут действовать с 25 декабря, пишет Ura.ru. До этого аналогичный запрет ввели в ряде других ведомств, в том числе в Минцифры и Минпромторге, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru