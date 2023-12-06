МИД: Лавров давно отказался от iPhone

«Сергей Викторович давно отказался от iPhone. Поменял его на аппарат другого производителя», — указали в МИД.

Ранее Telegram-канал «Вы слушали маяк» опубликовал видео с одного из мероприятий Лаврова, подчеркнув, что глава МИД пользуется телефоном HUAWEI P60 Pro.

Между тем Центробанк решил запретить сотрудникам использовать мобильные устройства Apple в служебных целях, ограничения будут действовать с 25 декабря, пишет Ura.ru. До этого аналогичный запрет ввели в ряде других ведомств, в том числе в Минцифры и Минпромторге, отмечает телеканал «360».

