МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России

«В МИД вызван временный поверенный посольства РФ из-за публично доступного списка бывших и нынешних должностных лиц Латвии, против которых Россия возбудила политически мотивированные дела», — указал глава МИД.

Как отметил Кариньш, Рига оценивает эти шаги как «явно незаконные и политически мотивированные».

В латвийском МИД уточнили, что временного поверенного вызвали для дачи объяснений.

Ранее МВД России объявило в розыск министра финансов Латвии Арвилса Ашераденса, напоминает RT. Кроме того, в розыск были объявлены министры юстиции и земледелия, а также экс-глава МВД республики.

