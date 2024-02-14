МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России

Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Латвии из-за объявления в розыск должностных лиц республики. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Кришьянис Кариньш в соцсети Х.

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«В МИД вызван временный поверенный посольства РФ из-за публично доступного списка бывших и нынешних должностных лиц Латвии, против которых Россия возбудила политически мотивированные дела», — указал глава МИД.

Как отметил Кариньш, Рига оценивает эти шаги как «явно незаконные и политически мотивированные».

В латвийском МИД уточнили, что временного поверенного вызвали для дачи объяснений.

Ранее МВД России объявило в розыск министра финансов Латвии Арвилса Ашераденса, напоминает RT. Кроме того, в розыск были объявлены министры юстиции и земледелия, а также экс-глава МВД республики.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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