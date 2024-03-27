МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата

Одного из сотрудников российского посольства в Латвии признали персоной нон грата. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Кришьянис Кариньш.

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«Российский дипломат должен покинуть Латвию до конца 10 апреля», - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

МИД Латвии выразил временного поверенному в делах посольства РФ Олегу Зыкову «самый решительный протест». Причиной в ведомстве назвали «неприемлемые и провокационные» публичные заявления диппредставительства.

Министерство иностранных дел России пообещало дать ответ на высылку дипломата.

Ранее власти Латвии решили депортировать 800 россиян, не оформивших вид на жительство в республике и не сдавших языковой тест, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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