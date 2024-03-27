МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата
Одного из сотрудников российского посольства в Латвии признали персоной нон грата. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Кришьянис Кариньш.
«Российский дипломат должен покинуть Латвию до конца 10 апреля», - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.
МИД Латвии выразил временного поверенному в делах посольства РФ Олегу Зыкову «самый решительный протест». Причиной в ведомстве назвали «неприемлемые и провокационные» публичные заявления диппредставительства.
Министерство иностранных дел России пообещало дать ответ на высылку дипломата.
Ранее власти Латвии решили депортировать 800 россиян, не оформивших вид на жительство в республике и не сдавших языковой тест, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru