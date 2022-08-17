МИД КНР: санкции против РФ ввели 15% населения планеты

В диаграмме указаны две доли 85% (те, кто не ввел санкции) и 15% (те, кто ввели). Диаграмму Лицзянь прокомментировал так «только большинство считается международным сообществом».

На каких данных основана диаграмма не указывается.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины. После этого страны ЕС, США, Канада и ряд других государств ввели санкции против РФ.





