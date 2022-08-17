МИД КНР: санкции против РФ ввели 15% населения планеты

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь указал на то, что только 15% населения планеты ввели антироссийские санкции. Соответствующую диаграмму он опубликовал в Twitter.

Китайская армия начала очередные учения близ Тайваня

В диаграмме указаны две доли 85% (те, кто не ввел санкции) и 15% (те, кто ввели). Диаграмму Лицзянь прокомментировал так «только большинство считается международным сообществом».

На каких данных основана диаграмма не указывается.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины. После этого страны ЕС, США, Канада и ряд других государств ввели санкции против РФ.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Китай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры