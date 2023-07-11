Матвиенко заявила, что Россия и КНР не обсуждают риски ядерных ударов

Темы озабоченности о рисках применения ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине не обсуждаются в переговорном треке России и КНР. Такое заявление сделала спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, слова которой приводит РИА Новости.

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Она отметила, что те, кто умышленно вбрасывают такую тему в информационное поле, устраивают провокации. По словам Матвиенко, это является умышленной провокацией для разжигания очередной волны русофобии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие. По его словам, такая риторика звучит в Европе, там самым нагнетая напряжение в потенциально опасной сфере, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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